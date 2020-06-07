В Брюсселе протестующие закидали полицию брусчаткой и бутылками

В брюссельском районе Матонге прошли столкновения с полицией. Это случилось после мирной демонстрации против расизма у дворца правосудия в центре города, в которой приняло участие порядка десяти тысяч человек.

Как сообщает бельгийское издание Le Soir со ссылкой на представителя столичной полиции, несколько автомобилей правоохранительных органов были закиданы брусчаткой и бутылками. Также были подожжены мусорные баки и картонные коробки. Участники стычек разграбили витрины нескольких магазинов. Для разгона демонстрации полиция применила водометы.

При этом большая часть участников демонстрации у дворца правосудия вели себя спокойно, были в масках и соблюдали дистанцию. Во время акции волонтеры раздавали маски и дезинфицирующую жидкость всем желающим.