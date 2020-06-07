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07.06.2020 20:58
Рубрика: В мире

В Брюсселе протестующие закидали полицию брусчаткой и бутылками

Текст: Константин Волков

В брюссельском районе Матонге прошли столкновения с полицией. Это случилось после мирной демонстрации против расизма у дворца правосудия в центре города, в которой приняло участие порядка десяти тысяч человек.

Фото: AFP
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Как сообщает бельгийское издание Le Soir со ссылкой на представителя столичной полиции, несколько автомобилей правоохранительных органов были закиданы брусчаткой и бутылками. Также были подожжены мусорные баки и картонные коробки. Участники стычек разграбили витрины нескольких магазинов. Для разгона демонстрации полиция применила водометы.

При этом большая часть участников демонстрации у дворца правосудия вели себя спокойно, были в масках и соблюдали дистанцию. Во время акции волонтеры раздавали маски и дезинфицирующую жидкость всем желающим.

В мире Европа Бельгия

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