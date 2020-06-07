В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми

Анимационная лента "Человек-паук: Через вселенные" со своей концепцией параллельных миров доверху набита разнообразными отсылками как к различным версиям дружелюбного соседа, так и другим кинокомиксам.
Неудивительно, что фанаты находят запрятанные авторами "пасхалки" до сих пор, почти полтора года спустя после премьеры.
Один из поклонников обратил внимание на то, что в первом акте, во время битвы "каноничного" Питера Паркера с Зеленым гоблином используется такой же звуковой эффект как в картине "Человек-паук" 2002 года режиссера Сэма Рэйми.
I'm gonna keep the mystery.. 😉 #SpiderVerse https://t.co/lxZdnmbtFi— Daniel Pemberton (@DANIELPEMBERTON) June 5, 2020
Через некоторое время на твит отреагировал композитор мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" Дэниэл Пембертон, который пообещал "сохранить это в тайне".