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В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми

Новости
    07.06.2020, 15:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Анимационная лента "Человек-паук: Через вселенные" со своей концепцией параллельных миров доверху набита разнообразными отсылками как к различным версиям дружелюбного соседа, так и другим кинокомиксам.

Неудивительно, что фанаты находят запрятанные авторами "пасхалки" до сих пор, почти полтора года спустя после премьеры.

Один из поклонников обратил внимание на то, что в первом акте, во время битвы "каноничного" Питера Паркера с Зеленым гоблином используется такой же звуковой эффект как в картине "Человек-паук" 2002 года режиссера Сэма Рэйми.

Через некоторое время на твит отреагировал композитор мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" Дэниэл Пембертон, который пообещал "сохранить это в тайне".

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