Режиссер "Стражей Галактики" назвал свой любимый супергеройский фильм

Американский режиссер Джеймс Ганн - большой любитель составления списков, рейтингов и топов - в Twitter принимает участие в онлайн-челлендже #30DayFilmChallenge. Его суть в том, что он каждый день в течение месяца называет по одному любимому фильму по определенным параметрам.

И его ответ на "Самый любимый супергеройский фильм" оказался достаточно неожиданным - это не фильм киновселенных Marvel или DC.

Выбор постановщика "Стражей Галактики" пал на анимационную ленту Sony "Человек-паук: Через вселенные". Картина рассказывает истории сразу нескольких версий дружелюбного соседа и визуально выполнена в нарочито комиксном стиле.

Через некоторое время в ответах пользователям Ганн признался, что осознано не стал включать свои работы в список.