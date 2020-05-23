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Режиссер "Стражей Галактики" назвал свой любимый супергеройский фильм

Новости
    23.05.2020, 14:04
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер Джеймс Ганн - большой любитель составления списков, рейтингов и топов - в Twitter принимает участие в онлайн-челлендже #30DayFilmChallenge. Его суть в том, что он каждый день в течение месяца называет по одному любимому фильму по определенным параметрам.

И его ответ на "Самый любимый супергеройский фильм" оказался достаточно неожиданным - это не фильм киновселенных Marvel или DC.

Выбор постановщика "Стражей Галактики" пал на анимационную ленту Sony "Человек-паук: Через вселенные". Картина рассказывает истории сразу нескольких версий дружелюбного соседа и визуально выполнена в нарочито комиксном стиле.

Через некоторое время в ответах пользователям Ганн признался, что осознано не стал включать свои работы в список.

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