Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна

Режиссер дилогии "Стражи Галактики" Джеймс Ганн снова спешит на помощь скучающим на самоизоляции - в этот раз он подготовил список самых недооцененных сериалов.
Выглядит список следующим образом:
"Патриот" (2015 - 2018);
"Чудошоузен" (2005 - 2006);
"Королевство" (2014 - 2017);
"Шоу Джо Шмо" (2003 - 2013);
"Копы Карачи" (1994);
"Мастера вечеринок" (2009 - 2010);
"Правосудие" (2010 - 2015);
"Руководство ко всему" (2010);
"Первое лицо" (2000 - 2001);
"Счастливая долина" (2014 - 2016).
Here are the 10 Most Underrated, Binge-Worthy Shows of the 2000's to fill your time in Quarantine:— James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2020
PATRIOT@StevConrad's show on Amazon Prime is an absolute masterpiece of drama, intrigue, suspense, and comedy. If you love Better Call Saul (I do), you're going to love it. pic.twitter.com/Y3hT5VWEV6
Топ-лист получился действительно внушительным - просмотр всех упомянутых сериалов может затянуться надолго. В нем на самом деле хватает проектов, названия которых далеко не на слуху у рядового зрителя.
Примечательно, что все эти сериалы объединяет то, что на данный момент они не имеют продолжения, поэтому после финала не надо будет томиться в ожидании нового сезона.
Напомним, ранее постановщик уже составлял личные рейтинги любимых боевиков и фильмов про путешествия во времени, а также раскрыл некоторые подробности третьей части "Стражей Галактики".