Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна

Режиссер дилогии "Стражи Галактики" Джеймс Ганн снова спешит на помощь скучающим на самоизоляции - в этот раз он подготовил список самых недооцененных сериалов.

Выглядит список следующим образом:

"Патриот" (2015 - 2018);

"Чудошоузен" (2005 - 2006);

"Королевство" (2014 - 2017);

"Шоу Джо Шмо" (2003 - 2013);

"Копы Карачи" (1994);

"Мастера вечеринок" (2009 - 2010);

"Правосудие" (2010 - 2015);

"Руководство ко всему" (2010);

"Первое лицо" (2000 - 2001);

"Счастливая долина" (2014 - 2016).

Here are the 10 Most Underrated, Binge-Worthy Shows of the 2000's to fill your time in Quarantine:



PATRIOT@StevConrad's show on Amazon Prime is an absolute masterpiece of drama, intrigue, suspense, and comedy. If you love Better Call Saul (I do), you're going to love it. pic.twitter.com/Y3hT5VWEV6 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2020

Топ-лист получился действительно внушительным - просмотр всех упомянутых сериалов может затянуться надолго. В нем на самом деле хватает проектов, названия которых далеко не на слуху у рядового зрителя.

Примечательно, что все эти сериалы объединяет то, что на данный момент они не имеют продолжения, поэтому после финала не надо будет томиться в ожидании нового сезона.

Напомним, ранее постановщик уже составлял личные рейтинги любимых боевиков и фильмов про путешествия во времени, а также раскрыл некоторые подробности третьей части "Стражей Галактики".