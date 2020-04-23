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Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна

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    23.04.2020, 22:42
Текст:   Богдан Бобров
Кадр из сериала "Патриот". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Патриот". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Патриот". Фото: kinopoisk.ru

Режиссер дилогии "Стражи Галактики" Джеймс Ганн снова спешит на помощь скучающим на самоизоляции - в этот раз он подготовил список самых недооцененных сериалов.

Выглядит список следующим образом:

"Патриот" (2015 - 2018);

"Чудошоузен" (2005 - 2006);

"Королевство" (2014 - 2017);

"Шоу Джо Шмо" (2003 - 2013);

"Копы Карачи" (1994);

"Мастера вечеринок" (2009 - 2010);

"Правосудие" (2010 - 2015);

"Руководство ко всему" (2010);

"Первое лицо" (2000 - 2001);

"Счастливая долина" (2014 - 2016).

Топ-лист получился действительно внушительным - просмотр всех упомянутых сериалов может затянуться надолго. В нем на самом деле хватает проектов, названия которых далеко не на слуху у рядового зрителя.

Примечательно, что все эти сериалы объединяет то, что на данный момент они не имеют продолжения, поэтому после финала не надо будет томиться в ожидании нового сезона.

Напомним, ранее постановщик уже составлял личные рейтинги любимых боевиков и фильмов про путешествия во времени, а также раскрыл некоторые подробности третьей части "Стражей Галактики".

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