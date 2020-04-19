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Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков

Новости
    19.04.2020, 14:56
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.

Фото: instagram.com/ barrett.digital
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В этот раз он составил топ самых лучших боевиков.

В него вошли такие ленты как "Матрица", "Ультиматум Борна", "Крепкий орешек", "Миссия невыполнима: Последствия", "Рейд", "Пьяный мастер 2", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Kingsman: Секретная служба", "Леон", "Джон Уик" и другие.

Примечательно, что в рейтинг попала и одна российская картина - "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова с Константином Хабенским в главной роли.

С полным списком можно ознакомиться по следующей ссылке.

Один из подписчиков поинтересовался, почему в списке нет ни одного проекта Marvel. Постановщик ответил, что намеренно не включил супергероику, но, если бы ему пришлось это делать, то выделил бы обе части "Дэдпула", "Железного человека", "Логана" и "Человека-паука: Через вселенные".

Также он отметил, что вычеркнул многие картины из этого рейтинга - изначальный список насчитывал 140 картин.

Кроме того, Ганн пообещал, что следующим составит список лучших ромкомов для просмотра на карантине.

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