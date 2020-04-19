Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков

Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.

В этот раз он составил топ самых лучших боевиков.

В него вошли такие ленты как "Матрица", "Ультиматум Борна", "Крепкий орешек", "Миссия невыполнима: Последствия", "Рейд", "Пьяный мастер 2", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Kingsman: Секретная служба", "Леон", "Джон Уик" и другие.

Примечательно, что в рейтинг попала и одна российская картина - "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова с Константином Хабенским в главной роли.

С полным списком можно ознакомиться по следующей ссылке.

Один из подписчиков поинтересовался, почему в списке нет ни одного проекта Marvel. Постановщик ответил, что намеренно не включил супергероику, но, если бы ему пришлось это делать, то выделил бы обе части "Дэдпула", "Железного человека", "Логана" и "Человека-паука: Через вселенные".

Также он отметил, что вычеркнул многие картины из этого рейтинга - изначальный список насчитывал 140 картин.

Кроме того, Ганн пообещал, что следующим составит список лучших ромкомов для просмотра на карантине.