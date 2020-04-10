Тайка Вайтити показал сценарий нового "Тора" с возвращением Тони Старка

Режиссер Тайка Вайтити последовал примеру своих коллег Зака Снайдера и Джеймса Ганна - тоже провел прямую трансляцию с просмотром своей предыдущей картины "Тор: Рагнарек".

Во время киносеанса он попутно привел новые подробности о следующей части с подзаголовком "Любовь и гром" и ответил на вопросы поклонников.

На данном этапе уже готово пять черновых вариантов сценария. О последнем из них он сказал следующее: "Как будто бы множество десятилетних детишек попросили нас что-то включить в этот фильм, и мы ответили "Да" каждому из них".

В целом постановщик собирается выкрутить градус безумия на максимум, добавив в сюжет космических акул из оригинальных комиксов, после чего "Рагнарек" может показаться "очень осторожным фильмом".

Валькирия - персонаж Тессы Томпсон, возможно, раскроет свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и станет, таким образом, первым открытым ЛГБТ-супергероем в киновселенной Marvel.

Больше экранного времени будет уделено каменному пришельцу Коргу, которого играет сам Вайтити.

Режиссер никак не прокомментировал участие Кристиана Бэйла в предстоящем фильме, а также возможное возвращение Локи Тома Хиддлстона после сольного сериала на Disney+, но подтвердил, что Серебряный Серфер не появится в ленте.

В числе прочего в ходе стрима Вайтити "случайно" показал в камеру одну из страниц сценария, на которой описывается, как Тони Старк, воскресший с помощью науки, обращается к Тору и сообщает, что Танос вернулся и вместе с ним вообще все персонажи, погибшие в предыдущих фильмах. Поэтому им нужно собрать новую команду, которая бы называлась The Avengererers, что можно перевести как "Отомстители". Все это, конечно же, не более чем просто шутка.

Напомним, "Тор: Любовь и гром" выйдет в прокат 18 февраля 2022 года.