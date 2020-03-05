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В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

Новости
    05.03.2020, 15:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

В Сети обнародовано фото из Атланты - со съемочной площадки предстоящего супергеройского сериала для сервиса Disney+ "Локи", в котором Том Хиддлстон возвращается к образу "марвеловского" злодея, извечного и хитроумного оппонента Тора.

При этом стоит заметить, что здесь Локи не в своем знаменитом зеленом костюме, а, так сказать, партикулярный.

Рядом с Локи, под капюшоном, - актер Оуэн Уилсон. Позади - другие агенты TVA, полиции времени

В остальных ролях: Софи Ди Мартино ("Идеал", "Чисто английское убийство"), Гугу Эмбата-Ро ("Черное зеркало"), Кэйли Флеминг ("Ходячие мертвецы").

В первом сезоне шоу заявлены шесть эпизодов. Премьеру ждем в следующем году, по весне.

Ожидается, что сериал расскажет о том, что Локи поделывал после заключительных титров ленты "Мстители: Финал". Детали сюжета не раскрываются, но по версии фанатов, в TVA могли заключить с Локи сделку, дабы побороть другого сверхзлодея. Вероятнее всего - Канга Завоевателя. (Но это не точно.)

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