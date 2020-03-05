В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

В Сети обнародовано фото из Атланты - со съемочной площадки предстоящего супергеройского сериала для сервиса Disney+ "Локи", в котором Том Хиддлстон возвращается к образу "марвеловского" злодея, извечного и хитроумного оппонента Тора.
При этом стоит заметить, что здесь Локи не в своем знаменитом зеленом костюме, а, так сказать, партикулярный.
Рядом с Локи, под капюшоном, - актер Оуэн Уилсон. Позади - другие агенты TVA, полиции времени
The first look at Marvel's Loki series on Disney+ reveals some very intriguing details:https://t.co/lwofg8uKSu#Marvel I #Loki I #DisneyPlusUK pic.twitter.com/xmZGqIP0wd— Digital Spy (@digitalspy) March 4, 2020
В остальных ролях: Софи Ди Мартино ("Идеал", "Чисто английское убийство"), Гугу Эмбата-Ро ("Черное зеркало"), Кэйли Флеминг ("Ходячие мертвецы").
В первом сезоне шоу заявлены шесть эпизодов. Премьеру ждем в следующем году, по весне.
Ожидается, что сериал расскажет о том, что Локи поделывал после заключительных титров ленты "Мстители: Финал". Детали сюжета не раскрываются, но по версии фанатов, в TVA могли заключить с Локи сделку, дабы побороть другого сверхзлодея. Вероятнее всего - Канга Завоевателя. (Но это не точно.)