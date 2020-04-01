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Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма "Бэтмен против Супермена"

Новости
    01.04.2020, 14:03
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.

Фото: instagram.com/ nattotwister
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Ожидаемо постановщик объяснил смысл целой тонны заложенных библейских отсылок. Например, при показе достижений Супермена на поприще спасения человечества он подчеркнуто визуализировал его сходство с Иисусом, таким образом, желая показать, что люди слишком многого ждали от парня с другой планеты в синем трико.

Кроме того, четкие параллели были проведены между Лексом Лютором и Прометеем - оба, по задумке режиссера, стремились отобрать знания у богов и подарить их простым людям.

Знаменитый эпизод "Сон Бэтмена" на самом деле вовсе и не был сном. В эту реальность Темного рыцаря перенес Флеш Барри Аллен из будущего, чтобы продемонстрировать, на что способен поехавший Супермен, потерявший свою возлюбленную Лоис Лэйн.

По изначальному плану Снайдера, за БпС должны были последовать пять сиквелов, а в финале Защитник Готэма бы всех переиграл, вернувшись назад во времени.

Фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" вышел в 2016 году, и если его нельзя в полной мере назвать провальным, то следующая за ним "Лига справедливости" стала чудовищной прокатной катастрофой для Warner Bros.

Снайдера после определенной цепочки событий к киновселенной DC больше не подпускают. И то, что автор вынужден объяснять аудитории, что, как и почему он снял и какой в это закладывал смысл - смотрится как минимум грустно.

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