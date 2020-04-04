Названы новые даты премьер "Индианы Джонса 5", "Мулан" и фильмов Marvel

Студия Disney обнародовала новые даты премьер своих потенциально блокбастеров, ранее массово смещенные вперед по календарю из-за пандемии нового коронавируса.

Согласно THR, премьера игрового ремейка "Мулан" теперь анонсирована на 24 июля. А новые даты премьер кинокомиксов следующие: "Черная вдова" - 6 ноября; "Вечные" -12 февраля 2021 года; "Тор: любовь и гром" - 28 февраля, "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" - 5 ноября 2021-го.

Как отмечено изданием, пока никто не знает, сколько продлится эта тяжкая для киноиндустрии ситуация, уже принесшая гигантские убытки, так что заявление Disney выглядит довольно оптимистично.

Хотя и не всецело. Ведь многострадального пятого "Индиану Джонса", по-прежнему безымянного, если еще чего-то не случится, зрители смогут увидеть лишь 29 июля 2022 года.

При этом инсайдер акцентировал, что, поскольку ситуация неопределенности может продлиться, названные даты - не окончательны.

Полный обновленный перечень дат премьер - здесь.