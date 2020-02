Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Вот это поворот! Хотя, пожалуй, не сказать чтобы излишне резкий. Как передает Variety, 73-летний американский режиссер и сценарист Стивен Спилберг, один из столпов кинематографа, отказался снимать "Индиану Джонса 5".

Заявление режиссера последовало сразу после того, как актер Харрисон Форд, который к титульной роли вернется, сообщил, что съемки картины переносятся из-за затянувшейся "полировки" сценария - авторы картины хотят-де удивить зрителя, дать ему что-то такое, чего он менее всего ожидает. И, в конечном итоге, выдать продукт, не уступающий кинокомиксам Marvel.

По заверению Форда, перед создателями стоит задача сделать пятую часть лучшей в линейке.

Источник издания уточняет: Спилберг уйти из кресла постановщика ленты пожелал сам, тем дав дорогу "молодежи". А именно - 56-летнему Джеймсу Мэнголду. Только что убедительно отметившемуся байопиком "Ford против Ferrari". А до того - отличными "Логаном" и "Поездом на Юму", среди прочего.

Новый режиссер пока не утвержден официально - идут переговоры.

При этом Спилберг покидает лишь пост постановщика, а не проект в целом, оставаясь продюсером предприятия.

На всякий случай напомним, Спилберг поставил все четырех фильма линейки - "В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark, 1981), "Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и "Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).

Таким образом, пятая часть должна выйти на экраны через сорок лет после первой.

О новой картине франшизы Disney объявила в 2016-м. Изначально премьера планировалась на лето прошлого года, но начались проволочки.