Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе"

Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook в ходе промо-кампании фильма "Бладшот" раскрыл несколько интересных деталей о другом своем персонаже - древоподобном супергерое Груте.

По его словам, Грут вместе с еще несколькими членами команды Стражей Галактики появится в фильме "Тор: любовь и гром".

Примечательно, что очередную версию своего героя Дизель назвал "Альфа-Грутом", не приведя при этом подробности. Возможно, это будет более мощная и пугающая интерпретация разумного растения. С другой стороны, звезда "Форсажа" мог иметь ввиду, что на этот раз ему будет отведена роль лидера группы.

Напомним, судьба триквела "Стражей Галактики" долгое время была под вопросом из-за скандала, связанного со старыми твитами с неуместными шутками режиссера Джеймса Ганна. Но все закончилось по-диснеевски хорошо, и продолжение должно выйти в прокат не позже 2023 года.

Вероятно, показав Грута и компанию в четвертом сольнике "Тора", Marvel попытается собрать дополнительный фидбек аудитории. Премьера ленты назначена на 5 ноября 2021 года.