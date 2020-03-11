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Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе"

Новости
    11.03.2020, 10:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook в ходе промо-кампании фильма "Бладшот" раскрыл несколько интересных деталей о другом своем персонаже - древоподобном супергерое Груте.

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, Грут вместе с еще несколькими членами команды Стражей Галактики появится в фильме "Тор: любовь и гром".

Примечательно, что очередную версию своего героя Дизель назвал "Альфа-Грутом", не приведя при этом подробности. Возможно, это будет более мощная и пугающая интерпретация разумного растения. С другой стороны, звезда "Форсажа" мог иметь ввиду, что на этот раз ему будет отведена роль лидера группы.

Напомним, судьба триквела "Стражей Галактики" долгое время была под вопросом из-за скандала, связанного со старыми твитами с неуместными шутками режиссера Джеймса Ганна. Но все закончилось по-диснеевски хорошо, и продолжение должно выйти в прокат не позже 2023 года.

Вероятно, показав Грута и компанию в четвертом сольнике "Тора", Marvel попытается собрать дополнительный фидбек аудитории. Премьера ленты назначена на 5 ноября 2021 года.

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