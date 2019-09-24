Новости

Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Жена Сергея Гармаша опровергла информацию о полученной им травме 13:42
Актер Александр Числов до конца скрывал от родных свой страшный диагноз 12:47
СМИ: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы 12:26

Фото: Джеймс Ганн показал новый "Отряд самоубийц"

Новости
    24.09.2019, 15:58
Текст:   Олег Усков

Режиссер Джеймс Ганн, пережив нелепый "педофильский" скандал и совершив практически беспрецедентный для индустрии кульбит, вернувшись в кресло режиссера третьих "Стражей Галактики", приободрил вестью о своем втором напряженно ожидаемом проекте. Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.

Напомним. Ранее Ганн "озвучил" на своих аккаунтах каст ленты, куда вошли Марго Робби, Виола Дэвис, Юэл Киннаман, Джей Кортни, а так же Майкл Рукер ("Стражи Галактики"), Нейтан Филлион ("Светлячок), Питер Капалди ("Доктор Кто"), Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарек"), Идрис Элба ("Лютер"), человек и мем, крикливый рестлер-чемпион Джон Сина.

Теперь - фото режиссера с частью коллектива. "Зависал с некоторыми из команды #TheSuicideSquad в эти выходные. Замечательные люди", - пояснил демиург.

В число замечательных вошли Филлион, Флула Борг, Давид Дастмалчян, Нг Мэйлин, Шон Ганн и Даниэла Мелкиор.

Напомним. В первый "Отряд" входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. Во второй войдут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. При этом функционал - прежний: секретная суицидальная миссия по пресечению очередного распоясавшегося мегазла.

Российская премьера картины, которая станет не столько сиквелом, сколько перезапуском - 5 августа 2021 года. У премьеры третьих "Стражей" даты пока нет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышли два тизера хоррор-сериала М. Найта Шьямалана 12:12
Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 11:33
Умер один из создателей "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Мендел 11:07
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 23.09.2019
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ TrekCore
Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет 23.09.2019
"Тайна печати дракона" лидирует в российском прокате, "Рэмбо" провалился 23.09.2019
Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой 22.09.2019
⧣ фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 23.09.2019
Гоша Куценко пожаловался на парковки в ЦУМе за 17,4 тысячи рублей 21.09.2019
Умер Ларри Уоллис, гитарист оригинального состава Motörhead 20.09.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Вторжения" - продолжения "Притяжения" Бондарчука 23.09.2019
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 22.09.2019
Disney может переснять "Кредо убийцы" 18.09.2019