Фото: Джеймс Ганн показал новый "Отряд самоубийц"

Режиссер Джеймс Ганн, пережив нелепый "педофильский" скандал и совершив практически беспрецедентный для индустрии кульбит, вернувшись в кресло режиссера третьих "Стражей Галактики", приободрил вестью о своем втором напряженно ожидаемом проекте. Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.

Напомним. Ранее Ганн "озвучил" на своих аккаунтах каст ленты, куда вошли Марго Робби, Виола Дэвис, Юэл Киннаман, Джей Кортни, а так же Майкл Рукер ("Стражи Галактики"), Нейтан Филлион ("Светлячок), Питер Капалди ("Доктор Кто"), Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарек"), Идрис Элба ("Лютер"), человек и мем, крикливый рестлер-чемпион Джон Сина.

Теперь - фото режиссера с частью коллектива. "Зависал с некоторыми из команды #TheSuicideSquad в эти выходные. Замечательные люди", - пояснил демиург.

В число замечательных вошли Филлион, Флула Борг, Давид Дастмалчян, Нг Мэйлин, Шон Ганн и Даниэла Мелкиор.

Напомним. В первый "Отряд" входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. Во второй войдут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. При этом функционал - прежний: секретная суицидальная миссия по пресечению очередного распоясавшегося мегазла.

Российская премьера картины, которая станет не столько сиквелом, сколько перезапуском - 5 августа 2021 года. У премьеры третьих "Стражей" даты пока нет.