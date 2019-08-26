Каст нового "Отряда самоубийц" пополнился звездой "Светлячка"

Актёрский состав интригующего нового фильма про "Отряд самоубийц" про команду суперзлодеев из вселенной комиксов DC пополнился новой звездой - Натаном Филлионом. Об этом сообщает Deadline.

Канадец известен по культовому многосерийному космическому вестерну "Светлячок" и первым двум сезонам недавно закрытой "Диеты из Санта-Клариты", где сыграл живую голову без тела. Последняя на данный момент его работа - в сериале "Новичок".

Напомним, первый "Отряд самоубийц" вышел в 2016 году и вызвал широкое обсуждение среди фанатов.

При этом отзывы критиков и зрителей были неоднозначными, что связано с немалым количеством очевидных недостатков, причиной которым стала производственная неразбериха.

Очевидно, это во многом и стало причиной тому, что следующий фильм о "самоубийцах" будет не сиквелом, как планировалось ранее, а перезапуском с частично обновлённым кастом. В частности, Уилл Смит, игравший Дэдшота, но отказавшийся возвращаться к роли, будет заменён Идрисом Эльбой.

Однако часть каста сохранена. Включая, что особенно важно, Марго Робби, которая вновь воплотит бесноватую Харли Квинн. Отметим, что она также играет её в готовящемся спин-оффе "Хищные птицы", который выйдет в феврале 2020-го.

Работа над обновленным "Отрядом самоубийц", который снимет автор "Стражей Галактики" Джеймс Ганн, стартует 23 сентября.

Премьера запланирована на 6 августа 2021 года.

Нашу рецензию на первый фильм можно найти здесь.