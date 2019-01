Марго Робби вернулась к образу Харли Квинн в тизере "Хищных птиц"

Харли Квин в образе бурлеск-дивы и все-все-все - в первом тизере "Хищных птиц" (Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)).

Полнометражный женский супергеройский трибунал, состоящий из Харли Квин и ее вооруженных подруг, обзавелся первым тизером, в котором под трек A New Error группы Moderat можно познакомиться как с боевыми девушками, так и с антагонистом Красной маской в исполнении Юэна Макгрегора (правда, без самой маски). Злодею явно будет нелегко - ему противостоит отряд девиц, которых направляет другой женский состав - режиссер, продюсеры и половина команды сценаристов.

Съемки ленты под руководством Кэти Янь ("Мертвые свиньи") начались 12 января. Экранизация комиксов входит в новую стратегию DC по расширению вселенной, наряду с такими нарочито развлекательными картинами как, например, "Шазам".

В центре сюжета окажется противостояние нескольких супергероинь и бизнесмена Романа Сиониса - Красной маски, одного из главных мафиозных лидеров Готэма, который угрожает их общей подруге Кассандре Кейн. Действие происходит после расставания Квин с Джокером.

В главных роялх: Марго Робби (Харли Квинн), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт (Черная канарейка), Элла Джей Баско (Кассандра Кейн), Рози Перес (Рене Монтойя) и другие.

Отметим, что в 2002 году вышел один сезон одноименного сериала, а в картину зазывали Леди Гагу, предлагая ей на выбор роль Черной канарейки или Охотницы, но она отказалась. Что интересно, в комиксах ни Харли Квинн, ни Кассандра Кейн не были членами этого отряда.

На роль Красной маски также рассматривались Сэм Рокуэлл и Шарлто Копли.

Премьера картины назначена на 6 февраля 2020 года.