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Netflix внезапно закрыл сериал "Диета из Санта-Клариты"

Новости
    27.04.2019, 17:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Не все новости этого дня хороши и пригожи: сервис Netflix принял решение закрыть черную сплэттер-комедию с Дрю Бэрримор "Диета из Санта-Клариты" после третьего сезона. Релиз которого состоялся 29 марта. 

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Лучше звоните Солу" может быть закрыт

Об этом пишет THR со ссылкой на официальное заявление сервиса. В котором компания благодарит авторов за шоу - единственный, как помечено, сериал в формате зомбикома.

При этом для создателя сериала Виктора Фреско сообщение стало натурально громом среди ясного неба, ведь ничто этого не предвещало, сценарий четвертого сезона находится в разработке, команда "Диеты" была настроена на дальнейшие труды.

Впрочем, Фреско отнесся к решению компании с пониманием, по крайней мере, на публику, заметив, что работать с Netflix было без малого идеально. Если бы еще не этот вот неожиданный звоночек.

При этом наблюдатели отметили: промо-материалы третьего сезона туманно намекали, что сериал, все-таки, идет к своему финалу. 

О возможности выхода "Диеты" на каком-то другом канале пока внятной информации нет, поскольку все права на шоу принадлежат Netflix.

Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".

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