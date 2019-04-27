Новая экранизация "Дюны" выйдет в двух частях

Напряженно ожидаемая очередная экранизация главного романа Фрэнка Герберта "Дюна", которой на этот раз занялся уважаемый франко-канадский режиссер и сценарист Дени Вильнёв ("Убийца", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049"), выйдет на экраны двумя частями.

Такая информация прозвучала в интервью THR главы компании LegendaryДжошуа Гроуда. Пояснившего, что решение принято исходя из двух соображений.

Во-первых, чтобы пошире раскрыть историю, которая уведена в романе на задний план. Во-вторых, признается менеджер, для пущего напряжения - в оригинальном произведение есть момент, на котором можно эффектно завершить первую часть картины.

Съемки фильма начались в середине марта. Премьера запланирована на 20 ноября следующего года.

Как следует из синопсиса, сюжет сосредоточится на первой половине книги и Поле Атрейдесе, "который должен сплотить фременов и победить в войне за планету Арракис".

Главную роль сыграет Тимоте Шаламе. Его отца, Лето Атрейдеса, - Оскар Айзек. У Ребекки Фергюсон роль леди Джессики, матери.

Плюс мощный цветник - Стеллан Скарсгорд (барон Харконнен), Дейв Батиста ("Зверь" Раббан), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Халлек), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная Хелен Мохиам),

"Дюна" была опубликована в 1965 году, получив премии "Хьюго" и "Небьюла".

К первой экранизацией романа подступался Алехандро Ходоровски, но в 75-м, после пяти лет предпродакшн, проект свернули. В 1984-м свою "Дюну" снял Дэвид Линч, далее фильм проклявший. Лента провалились в прокате и была с неприязнью принята поклонниками. Что Линч объяснил сторонним вмешательством - окончательный монтаж проходил без его участия. Таким образом, на изначальном плане снять трилогию был поставлен крест. В 2000-м канал Sci Fi снял бюджетный мини-сериал "Дюна Фрэнка Герберта", взявший две премии "Эмми".