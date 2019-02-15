В новой экранизации "Дюны" сыграют "Аквамен" и Джош Бролин

Появились важные - и весьма приятные - новости о новой экранизации романа "Дюна" Фрэнка Герберта, которой занимается Дени Вильнев.

Как сообщает Deadline, к актерскому составу присоединились "Аквамен" и "Кхал Дрого" Джейсон Момоа и блистательный Джош Бролин.

Отмечается, что он исполнит роль оружейного мастера - офицера Данкана Айдахо.

Бролин сыграет воина Гурни Халлека, информирует Variety. Оба персонажа тренировали главного героя Пола Атрейдеса, которого воплотит Тимоти Шаламе.

В первой киноадаптации культового фантастического романа Герберта, снятой Дэвидом Линчем в 1984 году, Айдахо сыграл Ричард Джордан, Халлека - сэр Патрик Стюарт, а Пола - Кайл Маклахлен, известный как агент Дейл Купер из "Твин Пикс".

Также сообщается, что испанцу Хавьеру Бардему ("Старикам тут не место", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Эскобар") досталась роль вождя фременов Стилгара, ранее исполненная Эвереттом Макгиллом, также известным по "Твин Пикс".

Кроме того, в касте уже прописалась Ребекка Фергюсон, ставшая новым лицом леди Джессики, матери Пола.

Помимо вышеуказанных, в новой "Дюне" сыграют Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста и другие.

Ранее стало известно, что Вильнев ("Убийца", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049") намерен снять не менее двух фильмов по произведениям из обширного цикла Герберта.