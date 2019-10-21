Вышел первый русский трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем

На YouTube-канале SonyPicturesRU представлен первый дублированный трейлер комикс-боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в титульной роли.

Он играет ранее убитого бойца, в результате эксперимента возрожденного к жизни корпорацией в виде подконтрольного суперсолдата, обладающего несказанной мощью, да еще и способностью к регенерации повреждений - с помощью нанороботов. Делающих Бладшота практически бессмертным.

В ролях: Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "От заката до рассвета", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Сэм Хьюэн ("Шпион, который меня кинул", "Чужестранка"), Тоби Кеббел ("Планета обезьян", "Варкрафт", "Черное зеркало"), Талула Райли ("Доктор Кто"), Гай Пирс ("Секреты Лос-Анджелеса", "Король говорит!"), Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон ("Игра престолов").

Режиссер - дебютант полного метра Дэйв Уилсон (зубодробительная антология Netflix "Любовь, смерть и роботы")

Российский прокат - с февраля 2020-го.

Оригинал трейлера:

Бладшот дебютировал в комиксах в 1992-м, вскоре став одним из самых популярных героев компании Valiant.