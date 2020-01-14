Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот"

На YouTube-канале Sony Pictures стал доступен второй трейлер фильма "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли. Картина представляет собой экранизацию одноименной серии комиксов, но не от Marvel и не от DC, что в наше время достаточно большая редкость. Супергерой принадлежит издательству Valiant Comics, и в случае успеха лента может заложить фундамент для еще одной комиксовой киновселенной.

В центре сюжета - солдат Рэй Гаррисон, который погиб в сражении, но был возрожден и модифицирован с помощью нанороботов злобной корпорацией. Он наделен сверхчеловеческой силой и способностью к мгновенной регенерации - эдакий Доминик Торетто "на максималках".

В других ролях - Эйса Гонсалес ("Малыш на Драйве"), Сэм Хьюэн ("Шпион, который меня кинул"), Тоби Кеббел (франшиза "Планета обезьян") и Гай Пирс ("Две Королевы").

Для режиссёра Дэйва Уилсона "Бладшот" станет дебютом в большом кино.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 27 февраля.