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Про Грута и Енота из "Стражей Галактики" снимут отдельный сериал

Новости
    23.11.2018, 12:45
Текст:   Олег Усков

Пока вокруг третьей части "Стражей Галактики", откуда нелепо был выставлен Джеймс Ганн, нет согласия и ясности, по Сети пополз симпатичный слух, что два любимца публики, Реактивный Енот и Грут, могут получить спин-офф в формате мини-сериала, сообщает That Hashtag Show.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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Конкретики нет, но заверяют, что слухи параллельно исходят из нескольких источников. Предположительно, проект разрабатывается в рамках создания массированного блока эксклюзивного контента для собственного стримингового сервиса компанией Disney.

Для него уже задуманы серии с другими персонажами кинематографической вселенной Marvel. Например - о Локи, Зимнем Солдате, Соколе и Алой Ведьме. Причем - с привлечением актеров, сыгравших этих героев в полнометражных лентах.

По срокам информации нет. И, как отметили аналитики, вряд ли имеет смысл ждать сериал про Енота и Грута раньше, чем выйдут третьи "Стражи". Работа над которыми, напомним, заморожена.

Официального комментария от Disney не поступало.

Ракета - генетически модифицированный гуманоидный енот со скверным нравом, технический энтузиаст и любитель больших пушек. В комиксах дебютировал в 1976-м. Создан Биллом Мантло и Китом Гиффеном под впечатлением от "битловской" песни Rocky Raccoon. В оригинале озвучен Брэдли Купером.

Грут придуман Стэном Ли, Джеком Кёрби и Диком Эйрсом. Дебютировал в 1960 году как исключительно отрицательный персонаж, оккупант и захватчик-вивисектор. Древообразный гуманоид. Озвучен Вином Дизелем.

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