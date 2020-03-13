Disney отменил премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" из-за коронавируса

Вслед за переносом премьер "Форсажа 9" (почти на год!), нового "Джеймса Бонда" (теперь - в ноябре), "Тихого места 2" (вообще без даты) и второго "Кролика Питера" (с апреля на август), коронавирус подвинул еще ряд проектов.

Речь, как сообщает IndieWire, о фильмах студии Disney "Мулан" и "Новые мутанты".

При этом стоит заметить, что многострадальных "Мутантов" двигают по календарю вот уже в четвертый раз.

"Мулан" должна была выйти в прокат 26 марта, "Новые мутанты" - 2 апреля. Когда зритель увидит картины теперь - неизвестно, дат пока нет.

На апрель, стоит напомнить, анонсировалась и премьера блокбастера студии "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, но и ее почти наверняка теперь отложат.