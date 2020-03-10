Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы"

На YouTube-канале Marvel Россия обнародован финальный русский трейлер комикс-блокбастера "Черная вдова" - крайне жирный, богатый, щедрый, раскидистый. Словом, все признаки того, что не посрамит.

При этом особую радость однозначно доставит российской аудитории Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), который однозначно эпичен в образе Алексея "Красного Стража" Шостакова. С удалью вышибающего стены, среди прочего.

Режиссер проекта - австралийка Кейт Шортланд ("Берлинский синдром", сэдком "Мамаша").

В остальных ролях: Флоренс Пью ("Король вне закона", "Солнцестояние") - Елена Белова, еще одна Вдова, Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Мумия") - Мелина "Железная Дева" Востокофф; О. Т. Фагбенли ("Рассказ служанки", "Доктор Кто"); Уильям Хёрт ("Поцелуй женщины-паука", "Голиаф"), "Ник Фьюри" Сэмюэл Джексон и, предположительно, Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка - упорно ходит такой слух.

Сюжет картины развернется между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".

Российская премьера - 30 апреля.