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Появилось видео со съемок четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости
    04.03.2020, 11:20
Текст:   Олег Усков

Netflix официально дал старт производству четвертого сезона ретро-сериала "Очень странные дела". Довольно редкого примера шоу, которое нравится, похоже, практически всем: упор на "ламповость" старых лент, например, Спилберга (чего авторы не скрывают) и многочисленные отсылки к жанровой классике дали удивительно благодатные всходы и плоды.

Фото: kinopoisk.ru
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Обращаем внимание - на официальном YouTube-канале сериала вчера появилось минутное видео с читки сценария проекта. Симпатично стилизованное под VHS.

В кадре - Мэтт и Росс Дафферы, шоураннеры ОСД, и основной актерский состав - Вайнона Райдер в шапочке и лысый Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Чарли Хитон, другие.

Ранее вышел предельно интригующий тизер сезона, из которого мы узнали, что шериф Хоппер (Харбор) не просто жив, а попал в Россию. Где ему несладко - он в ГУЛАГе.

Подробности сюжета не раскрываются, но российским поклонникам явно имеет смысл заранее ликовать, торжествуя - часть сезона явно будет разворачиваться в СССР, выводя уровень жирной клюквенности сезона предыдущего на новые рекордные уровни. Ура!

Дата премьеры пока нет.

Кстати, четвертый сезон вполне может стать финальным. Вообще это вряд ли, конечно, но Дафферы, всё же, подчеркивали, что не намерены чрезмерно растягивать проект и планируют ограничиться четырьмя сезонами. Ну или шестью.

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