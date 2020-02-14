"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел"

Netflix опубликовал первый тизер четвёртого сезона замечательного ретро-сериала "Очень странные дела", в котором обыгрываются популярные в США в восьмидесятых годах минувшего века темы. Включая, конечно, противостояние с Советским Союзом.

Третий сезон пестрел развесистой клюквой, и теперь стало очевидным: четвёртый не только от него не отстанет, но догонит и вперёд пойдёт.

Ещё одна радостная новость: шериф Хоппер жив. И трудится в ГУЛАГе. Под знаменитый отечественный хит двадцатых годов "Белая армия, чёрный барон".

Раньше стало известно, что в новом сезоне будет восемь эпизодов. Съёмки идут сейчас, дата выхода неизвестна.

Наша рецензия на третий сезон - здесь.