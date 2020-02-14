Вышел трейлер сериала "Банды Лондона" от режиссера "Рейда"

На YouTube опубликован брутальный, мясной и свирепый трейлер сериала Гарета Эванса "Банды Лондона" (Gangs of London) - c Джо Коулом ("Острые козырьки", "Черное зеркало", "Чистота") в главной роли.

Как несложно догадаться, британо-американское полотно расскажет о противостоянии современных лондонских ОПГ. В центре истории - месть сына главы одной из криминальных группировок за убийство отца.

В других ролях: Лусиан Мсамати ("Темные начала", "Игра престолов"), Скотт Джеймс ("Война миров"), Рэй Пантаки ("28 дней спустя"), Парт Такерар ("Гранчестер"), Орли Шука ("Машина войны"), Дэвид Крисанту ("Доктор Кто", "Ночной администратор").

Гарет Эванс - режиссер культовой ураганной дилогии "Рейд" (2011 и 2014 гг, третья часть обещана) и хоррора "Апостол".

Премьера десятисерийного шоу, полного злобы и насилия, - в текущем году, пока без даты.