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Вышел финальный трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана

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    25.10.2019, 14:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BBC Trailers Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC Trailers

На YouTube-канале корпорации ВВС опубликован финальный трейлер сериала по саге Пулмана "Темные начала". Видео которого с первого кадра впечатляли и будоражили.

Фото: youtube.com
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К счастью, ждать осталось всего ничего, премьера - уже 3 ноября.

Для первого сезона шоу заказаны восемь эпизодов, при этом сериал уже продлен на второй.

Режиссер - лауреат "Оскара" Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные", "Девушка из Дании").

В ролях: Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и Дафни Кин (Х-23 из "Логана").

Кин играет сироту Лиру Белакву, которая и есть центр всей истории с темными силами и заговорами.

"Северное сияние", первый том трилогии, вышел в 1995 году, вторая книга, "Чудесный нож", - в 1997-м, "Янтарный телескоп" - в 2000-м.

По "Сиянию" в 2007 году был снят "Золотой компас" - с Дэниелом Крэйгом, Николь Кидман, Евой Грин и Кристофером Ли. Но тогда дальнейшего экранного продолжения цикл не получил - по соображениям финансов.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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