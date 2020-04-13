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Джеймс Ганн заверил, что "Отряд самоубийц 2" не пострадал из-за COVID-19

Новости
    13.04.2020, 14:27
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Джеймс Ганн в своем Twitter-аккаунте сообщил подписчикам, что выпуск фильма "Отряд самоубийц 2" в прокат на большие экраны не будет отложен из-за пандемии коронавируса.

"В настоящее время нет причин для переноса премьеры. Мы сейчас работаем где-то даже с опережением графика. Нам невероятно повезло закончить все съемки и подготовиться к монтажу дома (спасибо команде постпродакшна и студии, которые продумали это заранее) до начала карантина", - написал постановщик в своем микроблоге.

Несмотря на столь позитивный прогноз, он не может сказать, когда даже примерно стоит ждать первых трейлеров или официальных кадров новой картины.

Премьера "Отряда самоубийц 2" намечена на 4 августа 2021 года.

В отдельном твите Ганн написал, что ситуация с эпидемией COVID-19 никак не повлияла на работу над триквелом "Стражей Галактики".

"Прямо сейчас все планы, связанные с третьей частью, остаются такими же, как и до коронавируса", - сообщил режиссер. Дата старта проката пока публично не называлась, но лента вряд ли выйдет раньше 2022 года.

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