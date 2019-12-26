Вышел трейлер драмы о пожарных "Огонь" с Константином Хабенским

YouTube-канал компании Central Partnership призывает встречать тизер-трейлер экшна "Огонь". Уточняя, что "Огонь" это - "героический рассказ о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии".

"То, что обычно называют подвигом, для них - привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели" - поясняется для самых, видимо, забывчивых.

Помимо Хабенского, в ролях - Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Мария Баева и Антон Богданов.

Режиссер - Алексей Нужный ("Толя-робот", "Я худею"). Над сценарием с Нужным работали люди, на счету которых "Легенда №17", "Экипаж" (что, кстати, сразу и сильно чувствуется), "Движение вверх", "Физрук" и прочие важные отечественные поп-хиты.

В кино - с 24 декабря 2020 года.

Ранее вышли трейлеры с Ходченковой-саблисткой и авантюристом Янковским, который Филипп, и галеристкой Собчак. И это два разных, если что, фильма.