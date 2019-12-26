Новости

Названы самые богатые музыканты десятилетия 16:25
Вышел трейлер комедии про ограбление с Ксенией Собчак "Номер 1" 16:05
Ольге Бузовой грозит арест 15:40
Вышел трейлер драмы с Ходченковой-фехтовальщицей "На острие" 15:36
"Лютик" о "Чеканной монете": Самое раздражающее из всего, что я слышал 10:33

Вышел трейлер драмы о пожарных "Огонь" с Константином Хабенским

Новости
    26.12.2019, 17:33
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Central Partnership Фото: youtube.com/ Central Partnership
Фото: youtube.com/ Central Partnership

YouTube-канал компании Central Partnership призывает встречать тизер-трейлер экшна "Огонь". Уточняя, что "Огонь" это - "героический рассказ о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии".

Фото: Предоставлено ТНТ-Premier
Итоги 2019 года: три лучших российских сериала по версии "Кинократии"

"То, что обычно называют подвигом, для них - привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели" - поясняется для самых, видимо, забывчивых.

Помимо Хабенского, в ролях - Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Мария Баева и Антон Богданов.

Режиссер - Алексей Нужный ("Толя-робот", "Я худею"). Над сценарием с Нужным работали люди, на счету которых "Легенда №17", "Экипаж" (что, кстати, сразу и сильно чувствуется), "Движение вверх", "Физрук" и прочие важные отечественные поп-хиты.

В кино - с 24 декабря 2020 года.

Ранее вышли трейлеры с Ходченковой-саблисткой и авантюристом Янковским, который Филипп, и галеристкой Собчак. И это два разных, если что, фильма.

Новости

"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме 10:02
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 25.12.2019
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 25.12.2019
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 25.12.2019
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В театре рассказали о состоянии госпитализированной Галины Волчек 25.12.2019
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 24.12.2019
Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди 24.12.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: "Иди к папочке" - инди-хоррор с Элайджей Вудом 24.12.2019
Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 24.12.2019
Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом 24.12.2019
⧣ драма
Фото: ПРОвзгляд
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
"Дейенерис" Эмилия Кларк сыграет в постановке "Чайки" Чехова 23.12.2019
Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове 13.12.2019