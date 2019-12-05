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Бекмамбетов анонсировал экранизацию "Сумеречного Дозора" Лукьяненко

Новости
    05.12.2019, 14:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заверил, что "рано или поздно" вернется к фильмам "дозорной" серии Сергея Лукьяненко и снимет как минимум еще одну картину - по "Сумеречному Дозору".

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом Бекмамбетов поведал в эфире портала TJ во ВКонтакте, отвечая на вопросы пользователей.

Более того: кинематографист, отвечая на вопрос, есть ли надежда, заявил, что у него есть не просто надежда, но уверенность.

При этом сроки режиссер не обозначил и в детали проекта вдаваться не стал.

Картина "Ночной Дозор", на которой Тимур Бекмамбетов выступил режиссером и сценаристом, вышла в 2004 году, "Дневной" - на следующий год.

"Сумеречный Дозор" - третий том основной авторской серии. В ней на сегодня шесть книг. Над седьмой, которую Лукьяненко планирует сделать финальной, автор работает в настоящее время.

Сегодня в российский прокат выходит очередное продюсерское детище Бекмамбетова - многострадальная "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном. Наша рецензия - здесь.

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