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Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами"

Новости
    10.01.2019, 13:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Топовый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко признался, что решил все-таки покончить с прославленной "дозорной" серией, давно разросшейся до гигантской межавторской вселенной.

Причем сделать это "навсегда", - заверил автор в беседе с "Известиями".

Соответственно, следующая его книга о "Дозорах", седьмая, - это финал.

Как рассказал Сергей, заключительный роман у него готов уже на шесть-семь процентов, но плотно заняться книгой писатель сможет не раньше весны - после того, как закончит "космооперу", над которой трудится в настоящее время.  

Фото: kinopoisk.ru
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"Недавно придумал неожиданный поворот, который, как мне кажется, действительно всё завершает", - интригует Лукьяненко. Подчеркивая, что речи о смерти протагониста серии Антона Городецкого нет, "но это точно будет финал". "Я закрою тему с "Дозорами" навсегда", - стращает автор.

Вселенная "Дозоров" - самый известный мир Лукьяненко. В 1998-м вышел "Ночной Дозор", в 2000-м - "Дневной",  в 2004-м - "Сумеречный", в 2005-м - "Последний", семью годами позже - "Новый Дозор", за ним - "Шестой".

"Ночной" был экранизирован в 2004-м Бекмамбетовым. Через год вышел "Дневной" сиквел - с Хабенским и Меньшовым в главных мужских ролях.

Ранее сообщалось о продолжении романа Лукьяненко про зомби-апокалипсис, который по-прежнему ждет экранизация.

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