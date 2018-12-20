Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби

Пятидесятилетний российский писатель-фантаст (и немного актер) Сергей Лукьяненко выпустил новый роман. Книга называется "Кайноzой", и это продолжение опубликованного два года назад крепенького, мрачного и энергичного, исключительно киногеничного зомби-апокалипсиса "Кваzи".

В новой вселенной автора, который, кстати, при характеристике оживших мертвецов принципиально воздерживается от классического термина "зомби", употребляя "восставшие", после выкосившей человечество чумы оставшимся в живых приходится как-то налаживать отношения с новой "расой" - часть "восставших" не утратила разум. И имеет на будущее свои планы. Которые не всегда по нраву "обычным" людям.

По поводу, в том числе, выхода сиквела Сергей дал большое интервью KP.RU, где остановился и на мире кваzи, и на своем отношении к кинематографу. При этом уйдя от прямого ответа на вопрос, почему сиквел называется "Кайноzой". Рассказывать об этом - значит спойлерить сюжет, испортив читателю радость от предстоящего общения с книгой. Впрочем, некоторые пояснения он все же дал.

"Кайнозоем в науке называется тот самый исторический период, в котором мы живем. И никто толком не понимает, что кайнозой - это наше настоящее. Все думают, что это было миллионы лет назад, где-то там же, где мезозой и палеозой, где динозавры бегали", - просветил автор. Соответственно, новый роман - "о настоящем, о том, что вокруг нас".

И далее, вспоминая, как были придуманы кваzи-люди, Лукьяненко уточнил, что некогда его попросили придумать идею телесериала про зомби. На что автор вначале посмеялся, потому что к этой теме относится с иронией, сразу вспомнив эпизод "Симпсонов", "где толпа зомби подбегает к Гомеру с криком "Мозги!", а потом расходится, не обнаружив оных".

По мнению Лукьяненко, в зомби-субжанре хорроров доминируют "достаточно глупые ситуации", "когда ходит толпа нелепых, размахивающих руками покойников, и все от них в ужасе убегают", тогда как можно ведь просто "сесть в бульдозер и произвести зачистку территории". Но тем не менее Сергей все ж призадумался, решив, что ничего не мешает "поиграть с этой темой, сделать еще один шаг", допустив, что превращение человека в зомби - "только первый этап метаморфозы, своего рода окукливание. А потом из куколки выскочит какая-то странная бабочка, квази-человек, уже совершенно разумный, мирный, абсолютный вегетарианец".

И далее вить с данного базиса историю: как рядом с этими кваzи существовать живым, можно ли тогда уничтожать "восставших"? "Ведь из них в потенциале могут вылупиться прекрасные кваzи-люди, снова живые и разумные", - рассуждает Лукьяненко.

Тем более что зомби-жанр уже многие десятилетия пользуется неизменным спросом, поскольку в корне его - "вечная тема жизни и смерти", которая "всегда будет тревожить людей, до того момента, когда мы тем или иным способом не обретем бессмертие - перейдем в какую-то иную форму существования".

Касаясь несколько тернистой истории с давно заявленной экранизацией первого романа, Сергей напомнил, что права купила студия Yellow, Black and White, выпустившая, в частности, сериал "Кухня" и вместе с Disney работавшая над "Последним богатырем".

"Студия хорошая, умеет работать и со спецэффектами, и вообще работать в кино. Посмотрим, что у них получится", - туманно сообщил Лукьяненко, уточняя, что в работе над сценарием проекта "никак не участвовал". Кроме того, права на экранизацию "Кваzи" в формате сериала куплены германским продюсером.

Плюс в перспективе зритель может увидеть "лукьяненковские" экранизации "Лабиринта отражений" - Михаил Хлебородов запланировал проект под рабочим названием "Глубина" - и подростковой фантастики "Рыцари сорока островов" по сценарию Марины и Сергея Дяченко, а также сериал по повести "Кредо" - с ними же, "Сумеречный дозор" - по третьему роману прославленного цикла "Дозоры", и картину "Мальчик и тьма".

Что же касается вероятной ленты по "Чистовику", продолжению "Черновика", его зритель, скорее всего, никогда не увидит, поскольку "Черновик" финансово себя не оправдал.