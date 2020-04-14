Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube

Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M — Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020

Для того, чтобы напомнить зрителям о "радости совместного просмотра кино", в течение четырех недель по пятницам будут "прокатываться" следующие картины:

- 17 апреля - "Голодные игры"

- 24 апреля - "Грязные танцы"

- 1 мая - "Ла-Ла Ленд"

- 8 мая - "Джон Уик"

В рамках акции компания пожертвует средства на помощь работникам киноиндустрии, пострадавшим от коронавируса.