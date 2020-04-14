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Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube

Новости
    14.04.2020, 18:47
Текст:   Богдан Бобров

Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.

Для того, чтобы напомнить зрителям о "радости совместного просмотра кино", в течение четырех недель по пятницам будут "прокатываться" следующие картины:

- 17 апреля - "Голодные игры"

- 24 апреля - "Грязные танцы"

- 1 мая - "Ла-Ла Ленд"

- 8 мая - "Джон Уик"

В рамках акции компания пожертвует средства на помощь работникам киноиндустрии, пострадавшим от коронавируса.

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