В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа

Из-за вынужденной паузы в индустрии развлечений, вызванной пандемией коронавируса, у киноделов на самоизоляции появилось больше свободного времени для проработки своих будущих проектов.

Портал We Got This Covered пишет, что режиссер Джеймс Ганн всерьез подумывает повысить градус драматизма в третьих "Стражах Галактики" - в одном из вариантов предварительного сценария возможна гибель сразу двух ключевых героев.

Первый - любимец зрителей енот Ракета, должен пасть от руки нового злодея, который может прийти на смену Таносу, в то время как Небула пожертвует собой ради спасения всей команды.

Отмечается, что "Стражи Галактики 3" должен стать последним фильмом с текущим составом персонажей, после этого возможен перезапуск проекта.

Самый главный вопрос - когда состоится премьера триквела - еще длительное время останется без ответа. Вряд ли стоит ждать начала его проката раньше 2022 года.