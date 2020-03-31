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В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа

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    31.03.2020, 16:32
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Из-за вынужденной паузы в индустрии развлечений, вызванной пандемией коронавируса, у киноделов на самоизоляции появилось больше свободного времени для проработки своих будущих проектов.

Фото: instagram.com/ ultraraw26
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Портал We Got This Covered пишет, что режиссер Джеймс Ганн всерьез подумывает повысить градус драматизма в третьих "Стражах Галактики" - в одном из вариантов предварительного сценария возможна гибель сразу двух ключевых героев.

Первый - любимец зрителей енот Ракета, должен пасть от руки нового злодея, который может прийти на смену Таносу, в то время как Небула пожертвует собой ради спасения всей команды.

Отмечается, что "Стражи Галактики 3" должен стать последним фильмом с текущим составом персонажей, после этого возможен перезапуск проекта.

Самый главный вопрос - когда состоится премьера триквела - еще длительное время останется без ответа. Вряд ли стоит ждать начала его проката раньше 2022 года.

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