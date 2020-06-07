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07.06.2020 15:42
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке отменяют комендантский час

Текст: Константин Волков

Комендантский час, введенный в Нью-Йорке из-за беспорядков и протестов, отменен 7 июня. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио в своем Twitter.

Фото: twitter.com/ bopsandbangers
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По его словам, отмена усиленного режима стала возможна потому, что протесты 6 июня "носили мирный характер", а "жители показали себя наилучшим образом".

Комендантский час был введен после случаев мародерства и грабежей со стороны протестующих 2 июня. Тогда мэр назвал подобное поведение "непростительным".

Полиция была переведена на 12-часовые рабочие смены, без выходных. Главные ограничения были введены на Манхэттене ниже 96-й улицы. Изначально ограничения на передвижение по городу установили с 11 вечера до 5 утра, но потом перенесли начало на 8 вечера.

Отмена комендантского часа совпадает со снятием ограничений в связи с коронавирусом. С 8 июня власти штата Нью-Йорк разрешат открыть торговые заведения, возобновятся стройки, вернутся к работе ряд компаний, в первую очередь связанные с сельским хозяйством, охотой и рыболовством. Всего к работе вернутся порядка 400 тысяч человек. При этом на рабочих местах обязательно ношение масок. Рестораны и кафе продолжат работать на вынос.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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