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07.06.2020 20:34
Рубрика: Общество

Идем против шторма

Создано лекарство от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Вслед за противовирусным "Авифавиром" в России зарегистрирован еще один новый препарат от COVID-19, созданный в России, - "Илсира". Он предназначен для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.

Создатели новых лекарств гордятся скоростью, с которой смогли вывести их на рынок. Клинические исследования проходили уже в условиях эпидемии, и оба препарата Минздрав зарегистрировал по ускоренному порядку, предусмотренному для экстренных ситуаций. Теперь главное - скорее довезти лекарства до больниц, ведь в регионах количество больных пока не уменьшается.

Фото: Istock
ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложил президенту, что "Авифавир" будет доступен по ОМС в больницах уже с 11 июня. Что касается "Илсиры" (действующее вещество левилимаб), то его производство также началось, и в медучреждения он, по сообщению главы компании BIOCAD Дмитрия Морозова, начнет поступать через три недели.

Таким образом, в распоряжении врачей теперь будут сразу два лекарства против опасной инфекции с разным механизмом действия: "Авифавир" атакует непосредственно вирус, мешая ему размножаться в организме, а "Илсира" блокирует сбои в иммунной системе, которые приводят к цитокиновому шторму - грозному осложнению, нередко заканчивающемуся летальным исходом. Оба лекарства разработаны в России с нуля. Формула "Авифавира" идентична японскому лекарству, но делаем мы его по полному циклу - из собственной субстанции, то есть не зависим от импортных поставок. "Левилимаб" - это оригинальная разработка с уникальной формулой. Механизм действия препарата аналогичен "Тоцилизумабу", которым сейчас лечат COVID-19 в США и Европе.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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