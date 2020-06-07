В саудовской Джидде вновь ввели комендантский час

Из-за увеличения числа случаев инфицирования коронавирусом власти Саудовской Аравии вновь закрыли мечети и ввели комендантский час в Джидде, втором по величине городе в стране. Как заявили в министерстве здравоохранения королевства, эти ограничительные меры будут действовать как минимум до 21 июня.

"Изучив эпидемиологическую ситуацию и высокий уровень загруженности отделений интенсивной терапии, было решено принять строгие меры предосторожности в городе Джидда в течение следующих двух недель", - отметили в минздраве Саудовской Аравии.

Это значит, что посещение лишь недавно открытых мечетей в городе вновь оказалось под запретом. Кафе и рестораны снова работают только на вынос. Разрешено собираться в группы не более пяти человек. Кроме того, власти опять ввели комендантский час. Запрещено выходить из дома с 15.00 до 6.00 следующего дня.

Эти меры никак не повлияли на поездки по стране. Впрочем, от жителей королевства и приезжих требуют соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Нарушителям из числа иностранцев грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в страну, напомнили в МВД.

Стоит отметить, что власти страны пока не приняли никакого решения относительно предстоящего в конце июля хаджа, паломничества в святые места. Согласно последним данным, в Саудовской Аравии зарегистрировано около 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. После окончания Рамадана и праздника Ид аль-Фитр в стране начали ослаблять карантинные меры. Но резкий рост числа заболевших в Джидде заставил власти вернуть ограничения, хотя пока лишь в одном городе.

За всю историю ислама хадж приостанавливался в примерно 40 случаях. В этом году еще в марте власти Саудовской Аравии попросили мусульман подождать со своими планами до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не прояснится. Но за 2,5 месяца понимание, когда же закончится пандемия, так и не пришло.