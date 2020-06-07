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07.06.2020 17:01
Рубрика: Экономика

В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung

Текст: Иван Черноусов

До презентации новых флагманов южнокорейской Samsung осталось всего два месяца. Как и все мероприятия ИТ-индустрии в этом году, анонс Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 пройдет онлайн 5 августа. Об этом сообщает ресурс sammobile.

Фото: iStock
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Кроме того, на мероприятии, возможно, покажут и 5G-версию Galaxy Z Flip - смартфона-раскладушки южнокорейской компании. Издание отмечает, что Samsung ежегодно анонсирует свои флагманы в Нью-Йорке, но в этом году из-за пандемии коронавируса провести очное мероприятие с присутствием тысячи человек не представляется возможным. Планируется, что региональные офисы южнокорейского гиганта смогут провести собственные ивенты для представителей СМИ, чтобы рассказать им о новинках и показать устройства вживую.

По сравнению с текущей линейкой флагманов - Galaxy S20 - Note 20 может получить экран, в котором не будет выреза под селфи-камеру, и ее спрячут прямо в экране. Ожидается, что гаджет получит процессор, изготовленный по технологии 5-нм. Инсайдер Макс Вайнбах предполагает, что Note 20 также получит модификацию Ultra, которую оснастят 6,9-дюймовым OLED-экранов с разрешением 3040 х 1440 пикселей при частоте обновления изображения 120 Гц. О других характеристиках новинок пока ничего не известно.

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