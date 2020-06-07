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07.06.2020 23:22
Рубрика: Спорт

Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник

Текст: Артур Нанян
Фото: Артем Коротаев/ИТАР-ТАСС Фото: Артем Коротаев/ИТАР-ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ИТАР-ТАСС

Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Вагнер Лав сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

Фото: РИА Новости
Легенда ЦСКА Вагнер Лав готовится вернуться в московский клуб

"Только в понедельник узнаю, где буду играть", - сказал Вагнер Лав, чьи слова приводит Russia Today.

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний бразилец в понедельник официально объявит о возвращении в ЦСКА. Якобы он разорвал контракт с "Коринтиансом" из-за продвинутых переговоров с армейцами, за которых он в общей сложности (с небольшими перерывами) выступал на протяжении 8,5 лет.

В то же время, как стало известно Metaratings.ru, Вагнер Лав готов пойти на двукратное понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. В "Коринтиансе" он получал 1,15 миллиона евро, а в Москве - менее 0,5 за сезон. Контракт, скорее всего, будет подписан на один год.

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