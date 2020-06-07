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Рубрика: В мире

Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять туристов в августе

Власти Шри-Ланки готовы открыть остров для туристов первого августа.

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Правда, прилетевшим на отдых иностранцам надо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса. У тех, кто приедет на длительный срок (10 дней и более), повторно возьмут тест на SARS-CoV-2. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление по развитию туризма республики.

Для привлечения иностранцев власти острова готовы продлить срок действия визы с 30 дней до полугода. "Рассматривается вопрос о предоставлении туристу пятилетней многократной визы с максимальным сроком пребывания шесть месяцев",- отмечается в сообщении управления.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Пандемия коронавируса COVID-19

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