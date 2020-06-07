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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вышла Белая книга о мерах Китая по противостоянию коронавирусу

Пресс-канцелярия Госсовета КНР сегодня провела презентацию Белой книги "Меры Китая по противостоянию коронавирусной эпидемии". В нее вошли четыре раздела, посвященные борьбе с инфекцией и эффективным мерам по ее сдерживанию, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Кроме того, в Белой книге рассказывается о том, какие трудности пережил китайский народ во время эпидемии, говорится о единении и сплоченности народа, уверенности и усилиях во время противостояния эпидемии. В Белой книге подчеркивается важное значение формирования глобального сообщества единой системы здравоохранения всего человечества.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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В Белой книге определено, что новая коронавирусная инфекция представляет собой пандемию, которая распространилась по всему миру, став самым серьезным испытанием и вызовом глобального характера. Вирус поставил под угрозу безопасность жизни и здоровья всего человечества. По словам авторов Белой книги, "это настоящая война человечества с вирусом". В Китае на основе принципа - "безопасность жизни и здоровья людей - прежде всего", руководствуясь решимостью и мужеством, были приняты самые полные и серьезные противоэпидемические меры, что способствовало эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. "1,4 миллиарда китайского народа благодаря упорству, духу самопожертвования и единению воли, продемонстрировали великую силу народа", - говорится в Белой книге.

В Белой книге отмечается, что Китай неизменно придерживается концепции формирования глобального сообщества единой судьбы, взяв на себя обязательства крупной державы. Вместе с другими странами мира Китай прилагает активные усилия по преодолению трудностей. Китай с самого начала эпидемии на основе открытого, прозрачного и ответственного подхода информировал международное сообщество об эпидемической ситуации в стране, исходя из принципа предельной искренности делился опытом по противостоянию эпидемии и лечению зараженных.

Китай разделяет горечь утраты с народами других стран, пострадавших от эпидемии, оказывает посильную гуманитарную помощь международному сообществу в целях поддержки глобальных противоэпидемических усилий.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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В Белой книге говорится, что в настоящее время, когда эпидемия продолжает распространяться по всему миру, Китай глубоко скорбит о тех, кто скончался от инфекции и тех, кто отдал жизни в борьбе со смертельным вирусом; Китай выражает глубокую признательность тем, кто продолжает бороться с эпидемией во имя спасения человеческих жизней. Китай желает здоровья всем заболевшим и находящимся на излечении. По словам авторов Белой книги, "в Китае твердо убеждены, что благодаря объединению усилий и взаимной поддержке всего международного сообщества, мир, безусловно, сможет преодолеть эпидемию, пережить этот тяжелый период в истории человечества и обратиться к более светлому завтра в глобальном развитии".

В Белой книге говорится: "Коронавирусная эпидемия глубоко повлияла на ход глобального развития человечества, однако устремления людей к прекрасной жизни не изменились". Мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество, как и прежде, "двигают колесо истории". "Единые надежды и мечты народов всего мира, поддержка концепции глобального сообщества единой судьбы, общие цели и единое стремление вперед непременно помогут преодолеть все трудности и вызовы, создав более прекрасный и процветающий мир", - заключают авторы Белой книги.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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