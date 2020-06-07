Зачем проводит НАТО очередные маневры в Балтийском море

Даже пандемия коронавируса, которая поразила 212 стран и уже унесла около полумиллиона жизней, не повлияла на решение руководства Североатлантического альянса приступить 7 июня к очередным учениям в Балтийском море с участием трех тысяч человек из почти двух десятков стран, констатируют новостные источники в странах Балтии.

Отмечается, что в военных маневрах Baltops, которые продлятся у побережья Германии и Дании до 16 июня, примут участие 29 кораблей и 29 самолётов и вертолётов, в том числе, корабли и водолазы эстонских ВМС.

Цель учений, по данным местных порталов, которые проводятся под эгидой Европейского командования ВМС США, - повысить взаимодействие участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Очередные военно-морские маневры НАТО имеют явно антироссийский характер, убежден первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, по мнению которого эти учения направлены против России, иначе они не проводились бы вблизи ее границ. Российский депутат указал и на их несвоевременность, посоветовав НАТО уделять больше внимания преодолению пандемии коронавируса.

Кстати, ранее на Смоленской площади уже обращали внимание на усиление военной активности Альянса. По словам замминистра внешнеполитического ведомства России Александра Грушко, НАТО так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг исторической Великой Победы над гитлеровским нацизмом.