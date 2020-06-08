Андрей Шевченко будет возглавлять сборную Украины до конца 2022 года

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.

По словам 43-летнего специалиста, "договоренность достигнута", в ближайшее время стороны решат "все юридические моменты".

"Хочу поблагодарить за поддержку и теплый прием, - заявил Шевченко. - Мне очень приятно, что исполком УАФ дал возможность мне и членам моей штаба еще на два с половиной года продолжить работу в сборной Украины".

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира в России, заняв третье место в своей отборочной группе. Однако затем украинцы вышли на чемпионат Европы-2020, выиграв отборочную группу, где также выступали сборные Португалии и Сербии.

В финальном турнире Евро, который из-за пандемии перенесли на 2021 год, сборная Украины сыграет в группе C, ее соперниками будут команды Нидерландов, Австрии и один из победителей стыковых матчей.

Помимо самого Шевченко в его штаб входят ассистенты Александр Шовковский и Мауро Тассотти, тренер вратарей Педро Харо и тренер по тактике Андреа Малдера.