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08.06.2020 01:30
Рубрика: Спорт

Андрей Шевченко будет возглавлять сборную Украины до конца 2022 года

Текст: Михаил Хорошилов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.

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По словам 43-летнего специалиста, "договоренность достигнута", в ближайшее время стороны решат "все юридические моменты".

"Хочу поблагодарить за поддержку и теплый прием, - заявил Шевченко. - Мне очень приятно, что исполком УАФ дал возможность мне и членам моей штаба еще на два с половиной года продолжить работу в сборной Украины".

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира в России, заняв третье место в своей отборочной группе. Однако затем украинцы вышли на чемпионат Европы-2020, выиграв отборочную группу, где также выступали сборные Португалии и Сербии.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В финальном турнире Евро, который из-за пандемии перенесли на 2021 год, сборная Украины сыграет в группе C, ее соперниками будут команды Нидерландов, Австрии и один из победителей стыковых матчей.

Помимо самого Шевченко в его штаб входят ассистенты Александр Шовковский и Мауро Тассотти, тренер вратарей Педро Харо и тренер по тактике Андреа Малдера.

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