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Текст:   Марина Трубилина 
16:22 08.06.2020

Арендаторам дали право уйти от несговорчивых арендодателей

Закон, который разрешает предпринимателям на особых условиях расторгать договоры аренды в условиях пандемии, подписал президент РФ Владимир Путин.

Арендатор, получающий "льготные" условия расторжения, должен заниматься малым или средним предпринимательством в отраслях экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Он вправе потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по договору аренды, заключенному до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Договор должен касаться зданий, сооружений, помещений или их частей, которые предприниматель использует для осуществления своей деятельности.

Фото: iStock
Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Если же в течение 14 дней со дня обращения арендатора к арендодателю они не достигнут соглашения о снижении арендной платы или изменении других условий договора, арендатор получает право не позже 1 октября отказаться от договора аренды. При этом убытки в виду упущенной выгоды, убытки, связанные исключительно с досрочным расторжением договора и иные денежные суммы, которые по договору был обязан выплатить арендатор при одностороннем отказе от аренды, с арендатора взиматься не должны. Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды, возврату арендатору не подлежит. Вместе с тем "иные убытки" подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось дать арендаторам большие права, однако после ряда консультаций с бизнес-сообществом был принят компромиссный вариант этой нормы.

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