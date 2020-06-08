Археологи воссоздали золотой наряд монгольской принцессы XIII века

Ученые государственного Исторического музея реконструировали парадный наряд знатной женщины из Золотой Орды. Платье и другие элементы костюма датируются концом XIII - началом XIV веков.

Артефакты для исследования были найдены 25 лет тому назад в Астраханской области у села Красный Яр. При исследовании могильника Маячный бугор был обнаружен мавзолей из сырцового кирпича, с похороненной знатной жительницей Золотой Орды. Перед смертью покойницу облачили в два халата, кожаные сапоги и монгольский головной убор "бокка". Ханшу также сопровождал матерчатый кисет с шестью серебряными монетами-дирхемами и сумочка-амулетница.

"Химико-технологическое исследование выявило, что халаты были сшиты из шелковой китайской парчовой ткани, затканной орнаментом, выполненным нитями из жил животных, покрытых сусальным золотом", - говорится в сообщении Исторического музея.

Дорогие китайские ткани халатов были привезены на Волгу по Великому шелковому пути.

Удалось также реконструировать крой платьев: нижний халат представлял собой традиционную монгольскую одежду - отрезной по талии, со встречными складками и запахом на левую сторону. Застегивался он с помощью трех пар шелковых завязок. Длинные, узкие рукава халата были слегка собраны около манжет. Парча была ярко-красного цвета с вышитым золотыми нитями цветками лотоса.

Верхний халат был парчи с мелким рисунком из золотых нитей, приталенного силуэта, с боковыми разрезами, короткими широкими цельнокроеными рукавами застегивался "в стык" на девять пуговиц из шелковой ткани. При ходьбе полы халата могли слегка расходиться.