Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин, который с 2016 года занимает Родриго Дутерте. Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.

- Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца - это Пакьяо, - цитирует Арума британское издание The Sun. - Я разговаривал с ним по телефону, и он сказал мне: "Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю, хочу, чтобы ты был на моей инаугурации.

В политике успешный спортсмен, который долгое время на протяжении карьеры считался лучшим действующим боксером вне зависимости от весовой категории, тоже не новичок. С 2010 года Мэнни является конгрессменом, представляя либеральную партию Филиппин. А в 2016-м он победил на выборах в Сенат, получив 16 миллионов голосов. Срок его полномочий истекает как раз в 2022 году.