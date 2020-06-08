Бранислав Иванович покинет питерский клуб

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович сменит команду по окончании нынешнего сезона.

По информации сербских СМИ, футболист не договорился с питерским клубом о продлении контракта. Действующее соглашение Бранислава с "сине-бело-голубыми" истекает этим летом.

Иванович еще не принял решения о дальнейшей судьбе. Ранее в прессе появлялась информация, что 36-летний игрок может как завершить карьеру, так и перейти в "Црвену Звезду".

Бранислав стал футболистом "Зенита" в феврале 2017 года. Он перешел в российский клуб из лондонского "Челси", а до того выступал за московский "Локомотив".

За "сине-бело-голубых" Иванович провел 119 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По итогам сезона 2018/19 он стал чемпионом страны.