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08.06.2020 11:34
Рубрика: В мире

Бразилия возобновила публикацию общих данных о коронавирусе

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Правительство Бразилии возобновило публикацию общих данных о распространении нового типа коронавируса после жесткой критики внутри страны предыдущего решения о приостановлении обнародования полной статистики. Для недопущения повторения сложившейся ситуации министерства здравоохранения штатов запустили в воскресенье единый портал, где публикуется вся сводная статистика по коронавирусу в различных регионах страны.
Фото: AP Photo/Andre Penner Фото: AP Photo/Andre Penner
Фото: AP Photo/Andre Penner

Ситуация вокруг COVID-19 в Бразилии с каждым днем все больше похожа на кошмарный сон. И дело даже не столько в темпах распространения заболевания по территории страны, сколько в подходе федерального правительства к борьбе с вирусом.

В самом начале пандемии президент Жаир Болсонаро упустил уникальнейшую возможность проявить себя в качестве истинного лидера страны, который мог бы возглавить народ в борьбе с общим злом - коронавирусом. Вместо этого он предпочел пойти на углубление раскола в обществе, донельзя политизировав ситуацию вокруг COVID-19.

Фото: AFP/EVARISTO SA
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Называя коронавирус "гриппчиком", он всячески мешал губернаторам принимать меры сдерживания процесса распространения вируса по территории страны. Это уже привело к тому, что число погибших от COVID-19 за три с половиной месяца (более 37 тысяч человек) в стране превысило число жертв от "испанки" за два года (35 тысяч человек).

Темпы тестирования населения в Бразилии продолжают желать лучшего. Несмотря на то, что за минувшую неделю удалось в два раза нарастить этот уровень, достигнув показателя в 8,7 тысяч анализов на миллион человек, это было сделано исключительно за счет так называемых быстрых тестов, не отличающихся высокой точностью.

Постоянно растущие показатели заболеваемости и смертности привели к смене методики подсчета статистических данных. Министерство здравоохранения даже отказалось публиковать общие цифры по коронавирусу. Помимо этого минздрав сместил время обнародования данных на поздний вечер.

"Покончено с материалом для вечерних новостей, - смеясь, заявил президент Бразилии Жаир Болсонаро в пятницу и добавил. - Это для того, чтобы подавать более консолидированные данные. Нужно публиковать данные о погибших в тот же день. Вчера, например, две трети погибших были из числа умерших ранее. Нужно обнародовать данные конкретного дня".

Однако это решение правительства не понравилось бразильцам. В воскресенье, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и продолжающийся режим социального дистанцирования, в Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро прошли многотысячные акции протеста. Манифестанты выступали в защиту демократии, призывали Болсонаро уйти в отставку, называя его фашистом. Были видны также транспаранты антирассистского содержания и в поддержку протестов в США.

В ответ на действия федерального правительства Национальный совет министров здравоохранения штатов объявил в воскресенье о запуске портала, где публикуется сводная статистика по распространению коронавируса в Бразилии на основе данных министерств штатов.

Фото: EPA/Antonio Lacerda
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В итоге в воскресенье министерство здравоохранения Бразилии вернулось к практике обнародования общей статистической информации о коронавирусе в своих ежедневных бюллетенях.

Так, по данным бразильского минздрава на 7 июня, за минувшие 24 часа погибли от коронавирус 1382 человека, зафиксировано 12,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего с момента появления этого вируса на бразильской земле им заболели 685,4 тысяч человек, погибли более 37 тысяч бразильцев.

Однако данные федерального ведомства расходятся со сводными цифрами, опубликованными министерствами здравоохранения штатов. По их сведениям, за сутки в Бразилии выявлено более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 551 человек погиб. Всего в стране зафиксировано 692 тысячи случаев заражения вирусом, 36,4 тысячи бразильцев погибли.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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