Британия стала магнитом для граждан беднейших стран

В конце октября прошлого года Великобританию потрясла трагическая новость: 39 вьетнамцев были найдены мертвыми в рефриджераторе грузовика в графстве Эссекс. Среди погибших от переохлаждения 31 мужчина и 8 женщин. Вечером накануне трагедии 26-летняя вьетнамка, прятавшаяся в этом же грузовике, успела перед смертью отправить своей семье записку, в которой написала: "Путешествие в заграничную страну не удалось". Британская полиция вскоре объявила об аресте двух человек по обвинению в организации нелегальной эмиграции.

Сколько же заплатили нелегалы из Вьетнама за перспективу работы и более сытой жизни на туманном Альбионе? Кто сколько мог: для самых бедных переброска в Британию в некомфортабельных условиях составляет от 7 тысяч 800 фунтов стрелингов до 11 тысяч 600. Те, чей кошелек позволяет заплатить от 31 тысячи до 39 тысяч фунтов, не забиваются в грузовики: они могут лететь самолетом. Для вьетнамцев это немалые деньги - где-нибудь в провинции эквивалент суммы в 30 тысяч фунтов можно было бы получить лишь за 30 лет работы.

Согласно данным ООН, за один лишь год мигранты из Вьетнама могут обогатить своего перевозчика примерно на 234 млн. фунтов стерлингов за незаконную доставку в Европу. Многие собирают деньги для переезда на Альбион, продавая свою землю или недвижимость. Немалое число вьетнамских семей идут на огромный риск, так как считают единственной возможностью улучшить свое материальное положение отправкой члена семьи за границу на заработки. Вьетнамцы, как правило, прокладывают изначально свой путь через Россию, а далее - через Восточную Европу. Последней точкой путешествия обычно становится Франция : здесь вьетнамец может заплатить перевозчику за то, что он спрячет их в тайном отсеке грузовика.

Используется и другая возможность: спрятаться в грузовике перед тем как водитель будет пересекать Ла-Манш, в надежде что сидящий за рулем не увидит "перебежчика".

Между тем, далеко не одни лишь вьетнамцы подаются на заработки в Британию за лучшей жизнью, не редко попадая при этом в ловушку. Данные 2019 года обнародовали 1812 случаев современного рабства, которые стали известны благодаря звонкам по телефонам доверия. Именно так были обнаружены 4739 потенциальных жертв работорговли. Джастин Карелл, руководитель телефона доверия "Современное рабство", сказала: "Мы знаем что рабство и эксплуатация в наши дни являются скрытыми преступлениями. Потенциальные жертвы, которых мы обнаружили через обращения по телефону доверия в 2019-м году - всего лишь капля в океане. Все предыдущие оценки Британией этой проблемы были вопиюще неадекватными."

Собранные данные показывают, что наиболее прибыльными местами жесткой эксплуатации нелегальных рабочих стали в Британии станции мойки машин, на которые приходится сегодня 24 процента случаев злоупотребления нелегальной рабочей силой. В списке тех кто выжимает из нелегалов последний пот, числятся здешние отели ( 17%), строительные площадки ( 9%) , а также фермерские хозяйства, маникюрные салоны и индустрия секса.

Исследование Евросоюза показывают, что существует высокая степень риска для иностранцев, приехавших нелегально на Альбион на заработки. В Британии они могут столкнуться с нечеловеческими условиями. При этом признано, что общеевропейское исследование условий труда было затруднено "мафиозными сетями". Данные полученные Европейским агентством по основополагающим правам, продемонстрировали, что эксплуатирующие нелегальных мигрантов работодатели сегодня остаются безнаказанными по всей Европе. Что же касается Британии, то законодательные пробелы в этой стране были названы одной из ее главных проблем.

В отчете Евросоюза отмечается, что в Великобритании, Бельгии, Греции, Люксембурге и Швеции домашние работники и работницы оказались за бортом законодательства, определяющего количество часов, которое работодатель вправе потребовать от своей горничной, няни или уборщицы. Таким образом за закрытыми дверями фешенебельных домов, в самых богатых районах самых богатых стран фактически порабощаются эмигранты из беднейших уголков планеты.

Подавшихся на Альбион на заработки, бессловесных, осознающих свое бесправие домработниц, было издавна модно называть "филиппинами" - то бишь выходцами с Филиппинских островов. Подлинных имен своих прислужниц богатые хозяева зачастую запоминать не затрудняются. Каждые двое из домашних "рабов" завезены в Британию из стран Ближнего Востока. В 2016 году Великобритания ввела поправки в закон позволяющий домработницам сменить работодателя в течение шестимесячного срока действия визы. Но беда в том, что многие эмигранты не знают своих прав и боятся отправиться на поиски лучшей доли.

"Недоедание было основной причиной ухода от работодателей, поскольку работники больше не могли выживать без еды", - говорится в отчете о тяжелом положении домашних работников, опрошенных в Великобритании. Горничная приехавшая в Соединенное Королевство из Африки, рассказала о том, как к ней относился британский работодатель, нанявший ее в услужение: "Я пылесосила. Он взял этот пылесос и ударил меня по руке. Я закричала от боли. Маленький сын хозяина дома спросил: "Тетя, что случилось ? В школе нам говорят, что нельзя бить женщин. Почему ты избиваешь тетю?" Горничной из Филиппин, работающей в Британии, платили так мало, что ей пришлось доедать остатки еды с тарелок ее детей. Польский рабочий рассказал о своей незадавшейся жизни в Англии: "Мне очень трудно выразить, а вам понять, в каких условиях нам приходилось жить. И само помещение для жилья, и то, где нам требовалось мыться - в курятнике было чище. В вагончике негде было помыться, нам приходилось идти в гараж зимой. Садишься там в ванну, а у тебя пар идет изо рта."

Представитель министерства внутренних дел Соединенного Королевства заявил, что будут предприняты все возможные меры, дабы обеспечить поддержку большему числу пострадавших более быстрыми темпами, и что будут предприняты действия по искоренению современного рабства в экономике. Было подчеркнуто, что от крупных предприятий ожидается информация о том, как они борются за предотвращение этих преступлений.

Совсем скоро Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Этот уход неминуемо повлечет за собой разворот Британии к новым рынкам рабочей силы, главным образом, на африканские страны и государства восточного региона. Этой новой волне трудящихся придется принять эстафету у покинувших страну европейцев. Но рассчитывать на то, что вновь прибывшие обойдутся Альбиону дешевле, было бы, наверное, неразумно. Так же как неразумно и не по-хозяйски не замечать теневую экономику пустившую метастазы в одной из ведущих и богатейших стран мира. Народная мудрость права : скупой платит дважды.