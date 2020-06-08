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08.06.2020 11:23
Рубрика: В мире

Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов

Британский парламентарий Дэниел Кавчински обвинил власти Германии в "предательстве" Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток-2". По его мнению, которое приводит газета Daily Express, подобное поведение Берлина недопустимо.

По словам депутата, Германия является членом НАТО, а потому должна защищать континент от потенциального вмешательства и влияния России. Экономические выгоды самой ФРГ и других стран, принимающих участие в проекте, Кавчински во внимание, естественно, не принимает.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2"

Политик рассказал, что уже имел беседу с премьер-министром Борисом Джонсоном, от которого он хотел потребовать введения односторонних санкций против России. Но оказалось, что это невозможно сделать до тех пор, пока не завершен переходный период в процессе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. До тех пор Лондон должен придерживаться линии, взятой Брюсселем.

"Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток-2" никогда не закончили", - заявил Кавчински.

По его мнению, каждый евро, что Берлин тратит на импорт российского газа, можно было бы использовать для создания диверсифицированного энергетического и нефтяного сектора в Европе. Зачем Германии брать на себя заботу о других странах, он так и не объяснил. Хотя это и не требуется, учитывая его польское происхождение.

При этом депутат похвалил свою историческую родину за то, что она покупает американский газ по большей цене, что предлагает Россия.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Почему США уже не смогут остановить достройку "Северного потока-2"

Выступление Кавчински совпало с планами США расширить санкции против "Северного потока-2". 4 июня Сенат США поддержал этот законопроект. Предполагается, что новый пакет санкций затронет страховые компании, связанные с проектом. Это вынудило главу комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клауса Эрнста заявить, что Германия предпримет серьезные меры в отношении США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток-2", вплоть до введения штрафных пошлин на американский природный газ.

По мнению председателя Восточного комитета Оливера Гермеса, политические аргументы, которые выдвигают официальные лица США в отношении "Северного потока-2", связаны во многом с фальшивыми новостями и мало соответствуют реальности. Проект не угрожает энергетической безопасности Европы. Дополнительные объемы газа гарантируют стабильные цены на энергоносители по мере роста спроса для европейских домохозяйств и предприятий и останутся таковыми, позволяя тем самым быстрее достичь своих климатических целей.

Напомним, "Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб, то есть 94 процента от общей протяженности газопровода.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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