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08.06.2020 20:26
Рубрика: Общество

Школьникам дали кейс

Чемпионат "CASE-IN" собрал почти 5 тысяч участников
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Более 4700 участников школьной, студенческой лиг и "Лиги молодых специалистов" поборолись за путевку в финал международного инженерного чемпионата "CASE-IN" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

- Отборочные этапы для всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил доступность конкурса для будущих и молодых инженеров из всех регионов, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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Школьники, студенты и молодые специалисты решали реальные инженерные кейсы, которые им предлагали ведущие технологические компании. К примеру, ученики самарского лицея "Технический" придумали модель летающего ветрогенератора. Школьники из Кемерова создали умную каску для контроля физического состояния рабочего и связи с диспетчером. Ребята из Иркутска разработали решения по сбору и сортировке пластика в Иркутской области.

Команды студенческой лиги соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

- Онлайн-формат позволил подключить к решению инженерных задач студентов 84 вузов. Планируем, что к концу года участниками чемпионата станут 10 000 школьников, студентов и молодых специалистов, - рассказал сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата "CASE-IN" Артем Королев.

Общество Образование

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